В Кремле прокомментировали сообщения об отъезде Гудкова из России
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«Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за делом Гудкова и его отъездом.
Песков добавил, что «если это законный выезд из страны, то любой гражданин может... прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну».
6 июня бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из России. Он заявил, что подъезжает к Киеву.
Гудков также рассказал, что планирует доехать из Киева до болгарской Варны, где находятся его родители.