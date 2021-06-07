В Кремле прокомментировали сообщения об отъезде Гудкова из России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отъезде Дмитрия Гудкова из России.
В Кремле прокомментировали сообщения об отъезде Гудкова из России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за делом Гудкова и его отъездом.

Песков добавил, что «если это законный выезд из страны, то любой гражданин может... прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну».

6 июня бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из России. Он заявил, что подъезжает к Киеву.

Гудков также рассказал, что планирует доехать из Киева до болгарской Варны, где находятся его родители.

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