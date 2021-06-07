В Москве возбудили дело после падения ветки дерева на ребёнка

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования 11-летнего мальчика упавшей веткой дерева на Волоколамском шоссе в Москве.
В Москве возбудили дело после падения ветки дерева на ребёнка
  • РИА Новости

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования.

Накануне сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку после падения части дерева на 11-летнего мальчика, он госпитализирован.

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