В столице стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре», — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Как уточняется, в задачи жюри состязания войдёт оценка результатов реставрации и того, как объекты были приспособлены к использованию в современных условиях.
Всего за прошедшие десять лет наград удостоились почти 400 лауреатов, которые занимались реставрацией 182 архитектурных памятников Москвы.
Ранее ФАН передавало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.