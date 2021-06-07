В столице стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

Приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация» открыли в столице.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Заявки принимаются до 31 августа. Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре», — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Как уточняется, в задачи жюри состязания войдёт оценка результатов реставрации и того, как объекты были приспособлены к использованию в современных условиях.

Всего за прошедшие десять лет наград удостоились почти 400 лауреатов, которые занимались реставрацией 182 архитектурных памятников Москвы.

Ранее ФАН передавало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.