В Останкинском районе Москвы отремонтируют крышу «королёвского» дома

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В Москве отремонтируют крышу построенного по индивидуальному проекту восьмиэтажного сталинского дома, где в своё время проживали соратники советского учёного Сергея Королёва.
В Останкинском районе Москвы отремонтируют крышу «королёвского» дома
  • mos.ru

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дом, о котором идёт речь, расположен на улице Академика Королёва.

«Здесь проживали конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов и академик Российской академии наук Борис Черток. Они были сподвижниками и соратниками советского учёного Сергея Королёва, поэтому впоследствии дом стали называть «королёвским», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что всего по программе капремонта за 2021—2023 годы власти столицы планируют привести в порядок 4437 домов.

Как ранее передавал сайт Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.

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