В Подмосковье 650 многодетных семей получили земельные участки в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Больше всего территорий таким семьям передали в Богородском городском округе, в Люберцах, Серпухове и Коломне, сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как отмечается, на участках можно будет построить частные дома.
Всего же с начала года землёй обеспечили 656 семей, добавил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
В то же время за последние десять лет участки получила 28 661 подмосковная многодетная семья.
Ранее, как передавал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.