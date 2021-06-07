В Подмосковье 650 многодетных семей получили земельные участки в 2021 году

Власти Московской области с января текущего года обеспечили земельными участками ещё 650 многодетных семей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Больше всего территорий таким семьям передали в Богородском городском округе, в Люберцах, Серпухове и Коломне, сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как отмечается, на участках можно будет построить частные дома.

Всего же с начала года землёй обеспечили 656 семей, добавил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В то же время за последние десять лет участки получила 28 661 подмосковная многодетная семья.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.