Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком в Туве
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«Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии», — написал Ховалыг в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что погодные условия не позволили транспортировать пострадавших с помощью вертолёта.
«Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни», — добавил врио главы Тувы.
Как сообщалось ранее, при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве пострадали более 20 человек, в том числе пять детей.