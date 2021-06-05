Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком в Туве

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Шестеро пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Туве находятся в тяжёлом состоянии, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком в Туве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии», — написал Ховалыг в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что погодные условия не позволили транспортировать пострадавших с помощью вертолёта.

«Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни», — добавил врио главы Тувы.

Как сообщалось ранее, при опрокидывании грузового автомобиля с пассажирами в Туве пострадали более 20 человек, в том числе пять детей.

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