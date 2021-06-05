Белоусов оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценил вероятность третьей волны коронавируса в России.
Белоусов оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли третья волна коронавируса в России, Белоусов ответил, что «если честно, то нет».

«То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история. Всё зависеть будет от скорости вакцинации», — цитирует ТАСС первого вице-премьера.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в целом по России снижается и третьей волны в стране нет.

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