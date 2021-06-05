В Челябинской области начата проверка после вынужденной посадки Ан-2
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«5 июня около посёлка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи с технической неисправностью двигателя (повышение температуры)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На борту самолёта находились восемь человек. В результате происшествия пострадавших нет.
Местная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
В апреле сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб.