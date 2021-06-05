В Челябинской области начата проверка после вынужденной посадки Ан-2

В Челябинской области организована проверка по факту вынужденной посадки из-за технической неисправности лёгкого самолёта Ан-2, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«5 июня около посёлка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи с технической неисправностью двигателя (повышение температуры)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На борту самолёта находились восемь человек. В результате происшествия пострадавших нет.

Местная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

В апреле сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб.