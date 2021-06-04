В Гильдии риелторов России рассказали о ситуации на рынке недвижимости
- globallookpress.com
В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что цены будут стабильными — в течение года не ожидается снижения или роста.
«Я думаю, что ничего особенно не изменится. Цены уже с этого лета, скорее всего, перестанут расти, и рынок будет пребывать в таком стабильном состоянии», — заявил эксперт.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.