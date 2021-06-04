В Гильдии риелторов России рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Короткая ссылка
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о ситуации на рынке недвижимости.
В Гильдии риелторов России рассказали о ситуации на рынке недвижимости
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что цены будут стабильными — в течение года не ожидается снижения или роста.

«Я думаю, что ничего особенно не изменится. Цены уже с этого лета, скорее всего, перестанут расти, и рынок будет пребывать в таком стабильном состоянии», — заявил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить