В Гильдии риелторов России рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о ситуации на рынке недвижимости.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что цены будут стабильными — в течение года не ожидается снижения или роста.

«Я думаю, что ничего особенно не изменится. Цены уже с этого лета, скорее всего, перестанут расти, и рынок будет пребывать в таком стабильном состоянии», — заявил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.