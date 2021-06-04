В Балтийском море могут появиться новые маршруты для яхтенного туризма
- globallookpress.com
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, уже сейчас между регионами есть ряд совместных соглашений.
«Ничто так не сближает регионы и бизнес, как совместные проекты», — сказал он.
Со своей стороны, гендиректор «РЖД-Инвест» Иван Григорович отметил, что «Балтика связывает субъекты».
Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, выразил мнение, что в области туризма практически создаётся новая агломерация.
«Действительно, Балтийское море нас объединяет», — добавил он.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.