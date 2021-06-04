В Балтийском море могут появиться новые маршруты для яхтенного туризма

Короткая ссылка
Власти Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей на полях Петербургского международного экономического форума договорились о создании морских путей для яхт на российской Балтике. Создать инфраструктуру поможет компания «РЖД-Инвест».
В Балтийском море могут появиться новые маршруты для яхтенного туризма
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, уже сейчас между регионами есть ряд совместных соглашений.

«Ничто так не сближает регионы и бизнес, как совместные проекты», — сказал он.

Со своей стороны, гендиректор «РЖД-Инвест» Иван Григорович отметил, что «Балтика связывает субъекты».

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, выразил мнение, что в области туризма практически создаётся новая агломерация.

«Действительно, Балтийское море нас объединяет», — добавил он.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить