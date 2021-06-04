В Роскачестве рассказали о целях «Зелёного рейтинга»

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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором (РЭО).
В Роскачестве рассказали о целях «Зелёного рейтинга»
  • globallookpress.com

«Рейтинг позволит оценивать эффективность работы регионов и региональных операторов по утилизации отходов и выяснить, насколько продуктивно они трудятся над реализацией программы генеральной уборки всей страны», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня» на полях Петербургского международного экономического форума.

Как отметил Протасов, Роскачество выступает методологическим партнёром РЭО, занимается созданием стандартов и методик, которые позволяют объективно оценить работу субъектов и региональных операторов.

«Результаты первого рейтинга станут известны в конце текущего года», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.

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