В Свердловской области заблокировали более 430 сайтов с контентом по рекламе и потреблению наркотиков

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С начала 2021 года в Свердловской области заблокировали 433 сайта и 108 ресурсов в соцсетях с контентом по рекламе и потреблению наркотиков.
В Свердловской области заблокировали более 430 сайтов с контентом по рекламе и потреблению наркотиков
  • Pixabay

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Как заявил глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых, 363 сайта действовали непосредственно на территории Екатеринбурга.

В 2021 году органами внутренних дел зафиксировано 2135 наркопреступлений, в том числе 1329 связанных со сбытом наркотиков.

«Самой громкой криминальной историей в сфере наркотрафика в 2021 году стало завершение расследования уголовного дела о деятельности межнациональной преступной группы численностью 21 человек. Под их контролем находились три интернет-магазина, которые в настоящее время уже ликвидированы», — рассказал Горелых.

По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской области изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.

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