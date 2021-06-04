В Свердловской области заблокировали более 430 сайтов с контентом по рекламе и потреблению наркотиков
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Как заявил глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых, 363 сайта действовали непосредственно на территории Екатеринбурга.
В 2021 году органами внутренних дел зафиксировано 2135 наркопреступлений, в том числе 1329 связанных со сбытом наркотиков.
«Самой громкой криминальной историей в сфере наркотрафика в 2021 году стало завершение расследования уголовного дела о деятельности межнациональной преступной группы численностью 21 человек. Под их контролем находились три интернет-магазина, которые в настоящее время уже ликвидированы», — рассказал Горелых.
По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской области изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.