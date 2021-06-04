В пять спортивных рот ЦСКА призвали 188 молодых спортсменов

В пять спортивных рот ЦСКА в пятницу, 4 июня, призвали 188 молодых спортсменов. Приведение к присяге состоялось на территории центра военно-патриотического воспитания «Авангард» при участии статс-секретаря, замминистра обороны России Николая Панкова.

Среди призывников — семь мастеров спорта международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта, два спортсмена первого разряда.

«Уверен, что вы по праву будете достойными преемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции, мы в свою очередь приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными», — заявил Панков.

Спортивные роты ЦСКА дислоцируются в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.