В пять спортивных рот ЦСКА призвали 188 молодых спортсменов
- РИА Новости
Среди призывников — семь мастеров спорта международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта, два спортсмена первого разряда.
«Уверен, что вы по праву будете достойными преемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции, мы в свою очередь приложим максимум усилий для того, чтобы ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными», — заявил Панков.
Спортивные роты ЦСКА дислоцируются в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.