Северный речной вокзал в Москве удостоился премии AD Design Award

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На Северном речном вокзале в Москве состоялось вручение премии AD Design Award 2021, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Северный речной вокзал в Москве удостоился премии AD Design Award
  • © Дептранс Москвы

Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

«Это ежегодная награда, которую присуждают за лучший дизайн общественных пространств. Северный речной вокзал становится для неё площадкой уже в третий раз», — рассказали в ведомстве.

В номинации «Городская среда» лауреатом стала обновлённая набережная в Богородицке, в «Сохранении наследия» отметили Дом Наркомфина в столице, а в номинации «Офис» — шоурум и кафе Yaratam Design в Казани.

В категории «Культура и образование» наградили московский кинотеатр «Художественный», а в номинации «Рестораны, бары и кафе» — ресторан Grecco в Санкт-Петербурге.

Северный речной вокзал стал лауреатом в специальной номинации «Открытие года» от MR Group.

Как ранее сообщала НСН, цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.

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