В Волгограде суд восстановил 97-летнюю пенсионерку в правах на жильё

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В Волгограде 97-летняя жительница получила жильё после вмешательства прокуратуры.
В Волгограде суд восстановил 97-летнюю пенсионерку в правах на жильё
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

В Михайловскую прокуратуру региона ранее обратилась 97-летняя жительница Михайловки — ветеран Великой Отечественной и инвалид 2-й группы. Она сообщила, что в администрации городского округа её сняли с учёта нуждающихся в жилых помещениях.

Пенсионерка проживала в доме по договору найма жилого помещения. Но так как в собственности у ветерана своего жилья не было, Михайловский межрайонный прокурор в судебном порядке оспорил постановление администрации о снятии пенсионерки с учёта.

Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время решение суда исполнено — 97-летней женщине предоставили собственное жильё.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы Севастополя — ветерана Великой Отечественной войны.

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