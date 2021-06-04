В Волгограде суд восстановил 97-летнюю пенсионерку в правах на жильё

В Волгограде 97-летняя жительница получила жильё после вмешательства прокуратуры.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

В Михайловскую прокуратуру региона ранее обратилась 97-летняя жительница Михайловки — ветеран Великой Отечественной и инвалид 2-й группы. Она сообщила, что в администрации городского округа её сняли с учёта нуждающихся в жилых помещениях.

Пенсионерка проживала в доме по договору найма жилого помещения. Но так как в собственности у ветерана своего жилья не было, Михайловский межрайонный прокурор в судебном порядке оспорил постановление администрации о снятии пенсионерки с учёта.

Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время решение суда исполнено — 97-летней женщине предоставили собственное жильё.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы Севастополя — ветерана Великой Отечественной войны.