Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с системой «Мир»

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Власти Московской области подписали с платёжной системой «Мир» соглашение о сотрудничестве.
Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с системой «Мир»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Платёжная система «Мир» продолжит развивать в Подмосковье безналичную и бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте.

Соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор области Андрей Воробьёв и генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

«Бесконтактная оплата проезда — уже во многом привычная процедура в Подмосковье, в регионе совершаются сотни тысяч операций в транспорте по картам «Мир». Благодаря нашей акции и предоставлению скидок при оплате проезда в 2020 году держатели карт смогли сэкономить более 160 млн рублей», — рассказал Комлев.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и с Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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