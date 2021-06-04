Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с системой «Мир»

Власти Московской области подписали с платёжной системой «Мир» соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает телеканал «360».

Платёжная система «Мир» продолжит развивать в Подмосковье безналичную и бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте.

Соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор области Андрей Воробьёв и генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

«Бесконтактная оплата проезда — уже во многом привычная процедура в Подмосковье, в регионе совершаются сотни тысяч операций в транспорте по картам «Мир». Благодаря нашей акции и предоставлению скидок при оплате проезда в 2020 году держатели карт смогли сэкономить более 160 млн рублей», — рассказал Комлев.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и с Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.