В Башкирии парковку для владельцев электромобилей сделали бесплатной

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении проект закона об освобождении от платы за парковку владельцев электромобилей.

Об этом сообщает mkset.ru.

Как отметил спикер парламента Константин Толкачёв, ранее такая привилегия была у инвалидов всех групп, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей независимо от уровня дохода. Теперь бесплатной парковкой могут пользоваться водители электромобилей.

Уточняется, что речь идёт о парковке на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В феврале ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России на 43% выросли продажи электромобилей с пробегом.