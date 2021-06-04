В Башкирии парковку для владельцев электромобилей сделали бесплатной

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Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении проект закона об освобождении от платы за парковку владельцев электромобилей.
В Башкирии парковку для владельцев электромобилей сделали бесплатной
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru.

Как отметил спикер парламента Константин Толкачёв, ранее такая привилегия была у инвалидов всех групп, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей независимо от уровня дохода. Теперь бесплатной парковкой могут пользоваться водители электромобилей.

Уточняется, что речь идёт о парковке на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В феврале ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России на 43% выросли продажи электромобилей с пробегом.

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