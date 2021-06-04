В Башкирии парковку для владельцев электромобилей сделали бесплатной
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru.
Как отметил спикер парламента Константин Толкачёв, ранее такая привилегия была у инвалидов всех групп, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей независимо от уровня дохода. Теперь бесплатной парковкой могут пользоваться водители электромобилей.
Уточняется, что речь идёт о парковке на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
В феврале ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России на 43% выросли продажи электромобилей с пробегом.