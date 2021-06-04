Власти Петербурга и представители Катара обсудили ситуацию с восстановлением прямого авиасообщения

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный секретарь Национального совета по туризму Катара, исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар Аль-Бакер обсудили ситуацию с восстановлением прямого авиасообщения.

Об этом сообщают «Невские новости».

В частности, стороны подписали соглашение между Петербургом и Qatar Airways.

Также оформлен меморандум о партнёрских отношениях между ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и авиакомпанией. Он необходим для развития туризма между Петербургом и Дохой. Кроме того, документ закрепил сотрудничество в сфере развития маршрутной сети аэропорта Пулково.

Ранее посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани в беседе с газетой «Известия» рассказал о цели участия страны в ПМЭФ.