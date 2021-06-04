В Подмосковье рассказали о летних мероприятиях

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на ПМЭФ рассказала, где можно узнать об интересных мероприятиях, которые состоятся в регионе летом.

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

«В 2019 году мы запустили программу «Зима в Подмосковье». Мы забрендировали все наши мероприятия тогда, а сейчас у нас есть и «Лето в Подмосковье». Все мероприятия мы включаем в эту программу. У нас есть наш основной ресурс — welcome.mosreg, где можно выстроить любой маршрут под любой возраст. Благодаря этой программе мы знаем любимые направления гостей. Это Коломна, Зарайск, Серпухов, Чехов, Сергиев Посад, Абрамцево, Волоколамск — город боевой славы. У нас сегодня в каждом городе есть что посмотреть», — сказала Наталья Виртуозова.

Она, в частности, отметила, что всё более востребованными в регионе становятся гастронаправление и экотуризм.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.