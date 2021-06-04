В Подмосковье рассказали о летних мероприятиях

Короткая ссылка
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на ПМЭФ рассказала, где можно узнать об интересных мероприятиях, которые состоятся в регионе летом.
В Подмосковье рассказали о летних мероприятиях
  • © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

«В 2019 году мы запустили программу «Зима в Подмосковье». Мы забрендировали все наши мероприятия тогда, а сейчас у нас есть и «Лето в Подмосковье». Все мероприятия мы включаем в эту программу. У нас есть наш основной ресурс — welcome.mosreg, где можно выстроить любой маршрут под любой возраст. Благодаря этой программе мы знаем любимые направления гостей. Это Коломна, Зарайск, Серпухов, Чехов, Сергиев Посад, Абрамцево, Волоколамск — город боевой славы. У нас сегодня в каждом городе есть что посмотреть», — сказала Наталья Виртуозова.

Она, в частности, отметила, что всё более востребованными в регионе становятся гастронаправление и экотуризм.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить