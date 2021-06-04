Краснов принял участие в ПМЭФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в Петербургском международном экономическим форуме в рамках своего рабочего визита в Санкт-Петербург.

Он выступил в сессии «Национальные цели развития: от задач к результатам» по теме «Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса».

Среди других участников мероприятия — генпрокурор Армении Артур Давтян, ректор МГЮА Виктор Блажеев, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Наша встреча посвящена, я считаю, очень значимому для развития экономики вопросу — доверию к национальной юрисдикции. Без него трудно представить здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат. Как глава надзорного ведомства я прекрасно осознаю особую миссию органов прокуратуры в формировании такого доверия», — заявил Краснов.

По его словам, только в 2020 году ведомством опротестовано более 32 тыс. незаконных правовых актов, так или иначе затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

«Менее чем через месяц вступит в силу разработанный с нашим участием закон о государственном и муниципальном контроле. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, и, что важно, только с одобрения прокурора», — отметил генпрокурор.

Участники сессии также обсудили, какой будет отечественная экономика после пандемии, какая стратегия по защите национальных интересов в цифровой сфере станет самой эффективной, а также какой должна быть национальная юрисдикция в условиях быстрого развития глобального цифрового пространства.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге подписали соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Заключение документа прошло на ПМЭФ-2021.