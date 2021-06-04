Власти Москвы рассказали о важности общественных пространств в борьбе городов за человеческий капитал

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Основное направление деятельности современных городов — забота о жителях и повышение качества их жизни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.
Власти Москвы рассказали о важности общественных пространств в борьбе городов за человеческий капитал
  • © Mos.ru

Выступление состоялось в рамках сессии «Качество жизни — основной драйвер современного развития».

«Города, которые достигли высокого качества среды для жизни горожан, — они лидеры, безусловные лидеры экономического роста. И это совершенно другая связь между ростом и качеством жизни, между человеческим капиталом и капиталом в общем его понимании», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Как отметил мэр, в настоящее время города стали конкурировать за людей, для чего стараются быть лучшими по всем направлениям. Развивается не только городская среда, но и модернизируются системы образования, здравоохранения, растут возможности карьерного роста.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге подписали соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и с Амурской областью. Заключение документа прошло на ПМЭФ-2021.

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