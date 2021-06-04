Турчак прокомментировал сообщения о взломе аккаунтов госуслуг для праймериз ЕР

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на полях ПМЭФ заявил, что были зафиксированы взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз.

«Действительно, были. Но были не только взломы аккаунтов... В первый день, когда запустили саму процедуру (праймериз. — RT), были атаки и на официальный сайт предварительного голосования... Эти атаки были блокированы, какие-то следы остались, и они были переданы в правоохранительные органы, заявления переданы в МВД», — цитирует РИА Новости Турчака.

30 мая предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Праймериз ЕР проходили с 24 по 30 мая. Председатель партии Дмитрий Медведев дал старт подсчёту голосов предварительного голосования. По его словам, более 11 млн человек приняли участие в праймериз ЕР.