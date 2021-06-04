Турчак прокомментировал сообщения о взломе аккаунтов госуслуг для праймериз ЕР

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на полях ПМЭФ заявил, что были зафиксированы взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз.
Турчак прокомментировал сообщения о взломе аккаунтов госуслуг для праймериз ЕР
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«Действительно, были. Но были не только взломы аккаунтов... В первый день, когда запустили саму процедуру (праймериз. — RT), были атаки и на официальный сайт предварительного голосования... Эти атаки были блокированы, какие-то следы остались, и они были переданы в правоохранительные органы, заявления переданы в МВД», — цитирует РИА Новости Турчака.

30 мая предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Праймериз ЕР проходили с 24 по 30 мая. Председатель партии Дмитрий Медведев дал старт подсчёту голосов предварительного голосования. По его словам, более 11 млн человек приняли участие в праймериз ЕР.

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