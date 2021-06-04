Умер первый президент АвтоВАЗа Каданников

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Первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников скончался на 80-м году жизни.
Умер первый президент АвтоВАЗа Каданников
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

Об этом сообщает мэрия Тольятти. 

«3 июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников — Герой Социалистического труда и генеральный директор АвтоВАЗа с 1988 по 2005 год», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он прошёл все ступени трудовой карьеры от слесаря «до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны». 

«Администрация городского округа Тольятти приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель, владелец золотодобывающей компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер на 72-м году жизни.

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