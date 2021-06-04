Мурашко: вскоре могут начаться исследования вакцин против COVID-19 среди детей старше 12 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени могут начаться исследования вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 среди детей старше 12 лет.

Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнём тестирование», — цитирует его РИА Новости.

В марте Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.