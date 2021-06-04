Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

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Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» — проекта о жизни мигрантов в России.
Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России
  • РИА Новости

Эпизод посвящён жизни киргизской диаспоры в Москве.

«Каждый девятый киргиз живёт в России. И большинство из них — в Москве. Вы не найдёте здесь ни одного района, где не было бы чего-нибудь киргизского: от поликлиник до дискотек и стендапа. Но самое удивительное — то, как функционирует эта диаспора», — говорится в описании серии.

Зрителям, в частности, расскажут, как разные районы Киргизии соперничают между собой в Москве, как на самом деле устроена диаспора и как отмечают киргизский день рождения.

Ранее сообщалось, что гостем проекта «Урюк и клюква» стал таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев.

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