Более девяти тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для экопунктов

В Московской области продолжается голосование за выбор мест для установки экопунктов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Подмосковья.

Больше девяти тыс. жителей уже проголосовали на портале «Добродел». Опрос продлится до 15 июня.

«До окончания голосования менее двух недель. Мы приглашаем жителей продолжить выбирать наиболее удобные для них общественные места для установки экопунктов. Каждый житель Подмосковья, сдав пластиковую бутылку и алюминиевую банку в автомат, получит баллы или купоны, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.