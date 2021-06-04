Глава компании X5 Group прокомментировал сделки «Магнита» и «Ленты»
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Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«Если говорить о конкретных сделках, в моменте это никакого влияния на нас не окажет, потому что и магазины «Дикси», и магазины Billa и так находятся рядом с нами и мы неплохо с ними конкурируем за счёт более эффективного CVP (ценностного предложения. — RT)», — сказал Шехтерман.
По его словам, объявленные сделки компания оценивает положительно.
Шехтерман отметил, что на российском рынке есть регионы, такие как Алтай, Сибирь, Дальний Восток, где много возможностей для дальнейшего продвижения и консолидации.