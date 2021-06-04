Глава компании X5 Group прокомментировал сделки «Магнита» и «Ленты»

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Главный исполнительный директор компании X5 Игорь Шехтерман сообщил, что сделки «Магнита» по приобретению розничной сети «Дикси» и ретейлера «Лента» — по покупке российских супермаркетов Billa не окажут влияния на компанию X5 Group, управляющую сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Глава компании X5 Group прокомментировал сделки «Магнита» и «Ленты»
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

«Если говорить о конкретных сделках, в моменте это никакого влияния на нас не окажет, потому что и магазины «Дикси», и магазины Billa и так находятся рядом с нами и мы неплохо с ними конкурируем за счёт более эффективного CVP (ценностного предложения. — RT)», — сказал Шехтерман.

По его словам, объявленные сделки компания оценивает положительно.

Шехтерман отметил, что на российском рынке есть регионы, такие как Алтай, Сибирь, Дальний Восток, где много возможностей для дальнейшего продвижения и консолидации.

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