Глава компании X5 Group прокомментировал сделки «Магнита» и «Ленты»

Главный исполнительный директор компании X5 Игорь Шехтерман сообщил, что сделки «Магнита» по приобретению розничной сети «Дикси» и ретейлера «Лента» — по покупке российских супермаркетов Billa не окажут влияния на компанию X5 Group, управляющую сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

«Если говорить о конкретных сделках, в моменте это никакого влияния на нас не окажет, потому что и магазины «Дикси», и магазины Billa и так находятся рядом с нами и мы неплохо с ними конкурируем за счёт более эффективного CVP (ценностного предложения. — RT)», — сказал Шехтерман.

По его словам, объявленные сделки компания оценивает положительно.

Шехтерман отметил, что на российском рынке есть регионы, такие как Алтай, Сибирь, Дальний Восток, где много возможностей для дальнейшего продвижения и консолидации.