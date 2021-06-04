Аксёнов сообщил о собранных данных о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем на полуострове бизнесе украинских чиновников.

«Информации оперативной очень много... Есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым», — сказал ТАСС Аксёнов.

По его словам, «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть (недвижимостью. — RT) в Крыму».

Ранее Аксёнов рассказал о крупных проектах, готовящихся к реализации в ближайшее время. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что прежде всего речь идёт о проектах в сфере водоснабжения: строительстве новых водозаборов, поиске пресной воды под Азовским морем и об опреснении.

По его словам, создаётся, по сути, новая система водоснабжения полуострова.

Ещё одной значимой сферой Аксёнов назвал дорожное строительство. Он отметил, что будут построены дороги к Южному берегу Крыма от трассы «Таврида».

Третьим направлением является развитие курортной сферы, в первую очередь за счёт создания новых туристических кластеров и наращивания номерного фонда, добавил Аксёнов.