Собянин оценил важность инфраструктурных проектов для столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва стоит в одном ряду с самыми крупными мировыми столицами, поэтому так важно развивать городскую среду, делая её комфортной и функциональной для жителей.

Как отметил в своём личном блоге Собянин, Москва — лучший из всех мировых городов, она стоит в одном ряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

По его словам, лишь внедряя в столице новые технологичные проекты, развивая городскую среду, можно привлечь в Москву молодой креативный класс. В обратном же случае город будет терять подобного рода людей.

«Или наоборот: мы становимся лучшими — мы тогда собираем лучших людей, двигаем, развиваем наш город. И для того, чтобы это происходило, мы должны быть лучшими. У нас должен быть лучший транспорт, лучшие парки, лучшие дороги, лучшие школы, лучшие поликлиники, лучшая комфортная среда обитания. Самый безопасный город должен быть», — подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что власти выбирают только качественные проекты, которые десятилетиями должны работать на город.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезёт Подмосковье.