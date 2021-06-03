В Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников
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Об этом говорится в сообщении на сайте регионального УМВД России.
Установлено, что заключённые одной из тюрем звонили гражданам и выдавали себя за родственников потерпевших. Они утверждали, что их родные якобы совершали преступления, после чего предлагали решить вопрос деньгами, передаёт Newinform.
От действий злоумышленников пострадали жители Брянска и Владивостока. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность фигурантов к совершению 67 эпизодов мошенничества. Ущерб оценивается более чем в 800 тыс. рублей.
Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.