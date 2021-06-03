В Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального УМВД России.

Установлено, что заключённые одной из тюрем звонили гражданам и выдавали себя за родственников потерпевших. Они утверждали, что их родные якобы совершали преступления, после чего предлагали решить вопрос деньгами, передаёт Newinform.

От действий злоумышленников пострадали жители Брянска и Владивостока. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность фигурантов к совершению 67 эпизодов мошенничества. Ущерб оценивается более чем в 800 тыс. рублей.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.