Военнослужащих ЗВО проверили на готовность к ликвидации последствий ЧС

Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв поручил провести внезапную проверку пожарных команд и сводных отрядов ликвидации последствий ЧС в местах дислокации войск на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В целях оказания помощи руководству регионов в тушении природных пожаров находятся в готовности 168 пожарных команд, 24 сводных отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций. В их состав входят более 8 тыс. человек, около 15 тыс. единиц техники и пять вертолётов Ми-8.

«Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа», — отметил Журавлёв.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах на территории Татарстана.