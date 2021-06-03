Военнослужащих ЗВО проверили на готовность к ликвидации последствий ЧС

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Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв поручил провести внезапную проверку пожарных команд и сводных отрядов ликвидации последствий ЧС в местах дислокации войск на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.
Военнослужащих ЗВО проверили на готовность к ликвидации последствий ЧС
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В целях оказания помощи руководству регионов в тушении природных пожаров находятся в готовности 168 пожарных команд, 24 сводных отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций. В их состав входят более 8 тыс. человек, около 15 тыс. единиц техники и пять вертолётов Ми-8.

«Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа», — отметил Журавлёв.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах на территории Татарстана.

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