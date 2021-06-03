В Подольске произошёл пожар на площади 3 тысячи квадратных метров

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В подмосковном Подольске на открытой площадке в микрорайоне Климовск произошёл пожар, его площадь составляет 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
В Подольске произошёл пожар на площади 3 тысячи квадратных метров
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров», — сказали агентству.

По информации министерства, в 16:40 поступило сообщение о «возгорании мусора на открытой площадке по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке», — говорится в сообщении МЧС.

К тушению пожара привлекаются два пожарных вертолёта Ка-32.

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