В Подольске произошёл пожар на площади 3 тысячи квадратных метров

В подмосковном Подольске на открытой площадке в микрорайоне Климовск произошёл пожар, его площадь составляет 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

РИА Новости

«По уточнённым данным, площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров», — сказали агентству. По информации министерства, в 16:40 поступило сообщение о «возгорании мусора на открытой площадке по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1». «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке», — говорится в сообщении МЧС. К тушению пожара привлекаются два пожарных вертолёта Ка-32.