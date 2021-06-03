В Подольске произошёл пожар на площади 3 тысячи квадратных метров
- РИА Новости
«По уточнённым данным, площадь пожара составляет 3 тыс. квадратных метров», — сказали агентству.
По информации министерства, в 16:40 поступило сообщение о «возгорании мусора на открытой площадке по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1».
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке», — говорится в сообщении МЧС.
К тушению пожара привлекаются два пожарных вертолёта Ка-32.