Доля ДТП с участием легальных такси в России выросла на 10% за пять лет

Доля ДТП с участием легальных такси в России увеличилась на 10% за пять лет, заявили в Общественном совете по развитию такси со ссылкой на научный Центр безопасности дорожного движения МВД.

Об этом сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, 83% аварий, произошедших с участием такси в 2020 году, — это случаи с легальными перевозчиками. Из 3,5 тыс. попавших в ДТП такси у 2,9 тыс. имелись разрешения.

За пять лет количество ДТП, совершённых по вине таксистов, увеличилось почти на 56%, а среди водителей легальных такси — на 60%. Большинство аварий пришлось на транспорт, который находится в собственности юрлиц.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с незарегистрированными машинами.