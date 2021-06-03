В Москве вручили премии «Прорыв года»

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Московским предпринимателям вручили премии «Прорыв года». Организатор конкурса — Департамент предпринимательства и инновационного развития. В 2021 году лауреатами стали десять компаний.
В Москве вручили премии «Прорыв года»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По мнению специалистов, лауреаты добились наибольших успехов в развитии бизнеса и реализации социальных проектов.

Гран-при присуждён компании «Фора Роботикс», которая делает цифровые двойники зданий и предприятий, производит роботов и роботизированные системы.

В номинации «Креативный предприниматель года» победу одержал Международный генеалогический центр. Его сотрудники восстанавливают семейные истории, собирая данные по всему миру.

Экспортёрами года признали компанию «С-Инновации» — производителя провода нового поколения.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в беседе с ФАН рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.

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