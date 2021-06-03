Песков назвал оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» гражданами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительными слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о намерении властей «дурачить народ» на выборах.

«Обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения — они слишком серьёзны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он подчеркнул, что по вопросам подготовки и проведения выборов лидер КПРФ находится во взаимодействии с Кремлём.

2 июня Зюганов в своём Twitter опубликовал пост, в котором заявил, что в администрации «сидят «умельцы», которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ».