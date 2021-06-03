Генпрокуроры России и Армении подписали меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества

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Генпрокурор России Игорь Краснов и его армянский коллега Артур Давтян в ходе встречи подписали меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между ведомствами двух стран на 2021—2025 годы.

Краснов отметил, что Россия и Армения стремятся к укреплению законности, правопорядка и придерживаются единого подхода по приоритетным направлениям борьбы с современной преступностью и её профилактики. В их числе — противодействие организованной преступности, киберпреступлениям.

«Полагаю, что для органов прокуратуры России и Армении этот документ станет дополнительным инструментом в решении актуальных проблем. Предложения по его практической реализации — проведению экспертной встречи для обмена опытом в сфере борьбы с незаконным трансграничным перемещением цифровых финансовых активов и противодействия киберпреступности — уже направлены в Генеральную прокуратуру Армении», — заявил Краснов.

Генеральные прокуроры России и Армении выразили твёрдую нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.

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