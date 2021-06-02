Финансовый аналитик дал советы по инвестированию

Аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий дал советы по инвестированию.

В беседе с Nation News он заявил, что первое правило — не покупать, не разобравшись.

«Если это акция, то необходимо ознакомиться с её финансовыми показателями: как именно и на чём зарабатывает компания, какая у неё структура выручки, какой у неё долг, закредитована она или нет. Также важно понимать, на что идёт ваша ставка: на дивиденды или на рост», — сказал эксперт.

По его словам, важно быть внимательным и готовым к продаже, переориентации линии инвестирования. Донецкий также считает, что нужно вкладывать столько, сколько человек не боится потерять.

«Не нужно ожидать прибыли в первый месяц, потому что инвестиции — это долгосрочная история, с соблюдением правил», — добавил Донецкий.

Как заключил эксперт, инвестиции — это прежде всего планирование, расчёт и аналитика.

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