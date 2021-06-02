Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ицхаку Герцогу по случаю избрания на пост президента Израиля.

«Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Герцогу «успехов, а также крепкого здоровья и благополучия».

Ранее сообщалось, что Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля.