Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
- Reuters
«Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в телеграмме.
Путин пожелал Герцогу «успехов, а также крепкого здоровья и благополучия».
Ранее сообщалось, что Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля.