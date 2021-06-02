В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых.
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых
  • Pixabay

«Если говорить про черноморское побережье, то оно уже забронировано на 80 и более процентов. Остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. После закрытия Турции цены уже поднялись. Потому больше такого роста цен не будет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, прогнозы о росте цен ориентируются ещё на майские показатели, а на данный момент ситуация уже другая.

Кроме того, открывается возможность туров в Марокко.

«Туда всегда ехали организованные группы. Турпоток в Марокко возобновится, въезд с туристскими целями в страну разрешён», — сказал Барзыкин.

Вместе с этим эксперт добавил, что это очень узкий сегмент, который не сможет заменить Турцию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НТВ прокомментировала ситуацию с ценами на отдых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить