В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых.

«Если говорить про черноморское побережье, то оно уже забронировано на 80 и более процентов. Остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. После закрытия Турции цены уже поднялись. Потому больше такого роста цен не будет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, прогнозы о росте цен ориентируются ещё на майские показатели, а на данный момент ситуация уже другая.

Кроме того, открывается возможность туров в Марокко.

«Туда всегда ехали организованные группы. Турпоток в Марокко возобновится, въезд с туристскими целями в страну разрешён», — сказал Барзыкин.

Вместе с этим эксперт добавил, что это очень узкий сегмент, который не сможет заменить Турцию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НТВ прокомментировала ситуацию с ценами на отдых.