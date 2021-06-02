Власти Кубани дали прогноз по программе детского туристического кешбэка

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал прогноз по программе детского туристического кешбэка.
Власти Кубани дали прогноз по программе детского туристического кешбэка
  • Pixabay

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы ожидаем, что по этой программе у нас отдохнут более 35 тыс. детей. Нам важно, чтобы дети оздоровились, получили море эмоций и уехали из лагерей отдохнувшими и окрепшими», — заявил Кондратьев на совещании по организации детской оздоровительной кампании в 2021 году.

Всего краевые здравницы должны принять около 360 тыс. детей, в том числе 145 тыс. — из других регионов.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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