В Калининграде завели дело против водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста

В Калининграде завели уголовное дело против водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УМВД России.

Инцидент произошёл 2 сентября 2020 года. По данным следствия, 28-летний водитель выезжал с придомовой территории. Он собирался поворачивать направо, но не заметил подростка, который двигался по улице справа налево относительно автомобиля. В результате велосипедист получил тяжкий вред здоровью.

Дело расследуют по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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