Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Палаты в Сверчкове переулке — уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI—XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
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