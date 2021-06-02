Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова, построенных в XVI—XVII веках, а в XVIII веке подвергшихся перестройке.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Палаты в Сверчкове переулке — уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI—XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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