Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова

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Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова, построенных в XVI—XVII веках, а в XVIII веке подвергшихся перестройке.
Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова
  • Raven Tao / commons.wikimedia.org

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Палаты в Сверчкове переулке — уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI—XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге реставрацию знаменитого дома Набоковых на Большой Морской улице, 47 планируют завершить в 2021 году.

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