Шойгу прокомментировал фотоконкурс «Самая красивая страна»

В Московской штаб-квартире Русского географического общества подводят итоги фотоконкурса «Самая красивая страна».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«У нас было 60 тыс. фотографий в прошлом году, в этом — 65 тыс. фотографий. Фотографии все потрясающие. Я в очередной раз хочу высказать благодарность всем, кто участвовал в отборе финалистов. Такая работа под силу только жёстким и хорошо подготовленным людям. Трудно выбрать по каждой номинации такое количество фотографий», — сказал президент Русского географического общества — министр обороны Сергей Шойгу.

В конкурсе представлены работы фотографов из 18 стран. Жюри рассмотрит порядка 60 работ, прошедших в финал.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о приёме заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание».