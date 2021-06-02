В Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице запустили новую информационную платформу для предпринимателей «Открытый контроль».
В Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Новый сервис позволит получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут проверить их бизнес и исполнение каких требований они оценивают. В базу внесены данные от 18 контрольных и надзорных органов Москвы.

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В её функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей»,  — приводятся на сайте mos.ru слова Сергуниной.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».

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