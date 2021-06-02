В Крыму рассказали об утилизации боеприпасов военных лет

В Ленинском районе Крыма спасатели уничтожили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Операция по их обезвреживанию прошла накануне.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На открытой территории вблизи села Юркино и посёлка Багерово сотрудниками МЧС России обнаружено 216 взрывоопасных предметов: 189 авиационных бомб АО-2,5 (массой 2,5 кг), одна авиабомба АО-10 (10 кг), один реактивный снаряд РС-82, 25 взрывателей (АМ-А)», — сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму рассказали о ходе работ по разминированию крепости Керчь.