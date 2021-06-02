В Подмосковье оценили итоги акции «Лес Победы»
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Московской области.
В акции приняли участие более 50 тыс. жителей. На площади более 206 га жители высадили сосны, ели и дубы. В городах появились молодые рябины, яблони, вишни, груши, туи, можжевельник, липы, ивы, а также кусты сирени и жасмина.
«Чувствовалась преемственность поколений — многие выходили на акцию целыми семьями», — рассказал зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.
Акция проводится с 2013 года.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.