В Подмосковье оценили итоги акции «Лес Победы»

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В Московской области с 26 апреля по 25 мая проводилась акция «Лес Победы». За месяц жители региона высадили более 427 тыс. саженцев.
В Подмосковье оценили итоги акции «Лес Победы»
  • © klh.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Московской области.

В акции приняли участие более 50 тыс. жителей. На площади более 206 га жители высадили сосны, ели и дубы. В городах появились молодые рябины, яблони, вишни, груши, туи, можжевельник, липы, ивы, а также кусты сирени и жасмина.

«Чувствовалась преемственность поколений — многие выходили на акцию целыми семьями», — рассказал зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Акция проводится с 2013 года.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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