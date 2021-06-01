В Петербурге разрешили купание на 15 городских пляжах

В Санкт-Петербурге разрешили купание на 15 городских пляжах.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Речь идёт о 14 местах отдыха в Курортном районе и об одном — в Кронштадтском.

Под вопросом доступ ещё на 11 пляжей. Решение по ним примут в течение лета, заявил замглавы Центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Ермаченков.

По его словам, в приёме отдыхающих отказано одному пляжу в Приморском районе и шести — в Выборгском, передаёт Nation News.

«Там были выявлены замечания, после их устранения будет повторное освидетельствование», — уточнил Ермаченков.

Ранее сообщалось, что на Камчатке прошла экологическая акция «Чистый пляж».