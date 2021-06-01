Подмосковная Система-122 приняла более 51 млн вызовов за шесть лет

Операторы подмосковной Системы-112 приняли более 51 млн вызовов за шесть лет.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В настоящее время работа идёт в круглосуточном режиме. На номер поступает свыше 90% всех вызовов экстренных служб — более 30 тыс. звонков в сутки.

В обеспечении работы Системы-112 задействованы свыше 3,6 тыс. человек.

28 апреля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с Nation News поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.