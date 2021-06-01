В Подмосковье завели дело после выдачи для похорон тела чужого человека

В Московской области следователи завели уголовное дело о халатности после того, как родственникам для захоронения выдали тело чужого человека.

РИА Новости

«По результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК России — халатность)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий. Согласно данным следствия, в больнице подмосковного Солнечногорска из-за халатности медицинского персонала перепутали пациента, родственникам для похорон было выдано тело другого человека. При этом отмечается, что сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.