В Подмосковье завели дело после выдачи для похорон тела чужого человека
- РИА Новости
«По результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК России — халатность)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.
Согласно данным следствия, в больнице подмосковного Солнечногорска из-за халатности медицинского персонала перепутали пациента, родственникам для похорон было выдано тело другого человека.
При этом отмечается, что сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.