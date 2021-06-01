В Подмосковье завели дело после выдачи для похорон тела чужого человека

Короткая ссылка
В Московской области следователи завели уголовное дело о халатности после того, как родственникам для захоронения выдали тело чужого человека.
В Подмосковье завели дело после выдачи для похорон тела чужого человека
  • РИА Новости

«По результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК России — халатность)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.

Согласно данным следствия, в больнице подмосковного Солнечногорска из-за халатности медицинского персонала перепутали пациента, родственникам для похорон было выдано тело другого человека.

При этом отмечается, что сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить