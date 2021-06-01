В Подмосковье вступили в силу новые правила перевозки строительного мусора

В Подмосковье с 1 июня перевозить строительные отходы можно только при наличии специального разрешения. Их начали выдавать на портале госуслуг региона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 1 июня перевозку и размещение отходов будут контролировать через автоматизированные системы, а выдача соответствующих разрешений на перемещение стройотходов теперь ведётся на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, получить разрешение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

С сентября нарушители будут получать штрафы: физлица — до 5 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — до 40 тыс., юрлица — до 250 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге 24 апреля состоялся общегородской субботник.